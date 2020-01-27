Путин распорядился до марта утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил в срок до 1 марта утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи. Речь идет о лекарствах, в составе которых нет психотропных веществ, уточнил глава государства.

«Утвердить порядок ввоза в РФ конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, а также обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в целях осуществления ввоза таких препаратов в РФ», - говорится в тексте поручений.

Кроме того, Путин поручил кабинету министров до конца года внедрить единый реестр граждан, которые имеют право на получение льгот по препаратам, медицинским изделиям, а также специализированным продуктам лечебного питания.