Лавров: Россия через своих миротворцев будет содействовать обмену пленными в Карабахе

Российская сторона через своих миротворцев в Нагорном Карабахе будет делать все для содействия процесса по обмену пленными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры со своим коллегой из Армении Арой Айвазяном.

«Важнейший вопрос - обмен пленными. Будем всячески через наших миротворцев содействовать его скорейшему завершению», - сказал министр иностранных дел РФ.

По итогам совместного заявления, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян, в Нагорном Карабахе полностью прекращаются военные действия после вновь разгоревшегося конфликта. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, после чего ряд районов переходит под контроль Баку. Далее стороны должны провести обмен пленными. А вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы.

На сегодняшний день, после подписанного документа, в Нагорный Карабах на автобусах, в сопровождении российских миротворческих сил, вернулись домой уже более 34 тысяч беженцев. Колонны следуют из Еревана в Степанакерт через линию соприкосновения, на которой установлены блокпосты с военными РФ.