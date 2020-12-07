В Москве уволили выстрелившего в ребенка полицейского
Жизни девочки в настоящий момент ничто не угрожает.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Сотрудника патрульно-постовой службы, выстрелившего из травматического пистолета в несовершеннолетнюю девочку в Москве, уволили из органов внутренних дел.
Установлено, что стрелявшим оказался 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде.
Мужчина произвел выстрелы из травматического оружия, в результате чего травмы получила несовершеннолетняя девочка, находившаяся рядом с ним.
«По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел», - сообщают в МВД.
Возбуждено уголовное дело. Жизни девочки в настоящий момент ничто не угрожает. Она госпитализирована в московскую клинику и проходит необходимое медицинское обследование.