Ученые рассказали об угрозах отсутствия снега зимой

Бесснежная зима может вызвать исчезновение комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых, но говорить об этом пока рано, считают экологи.

Информацию о том, что бесснежная зима может привести к сокращению урожая летом и исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых прокомментировал научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«То, насколько благоприятными будут условия для комаров весной, будет напрямую зависеть от того, выпадет в достаточных количествах снег или нет», - заявил он в интервью радио Sputnik.

По его мнению, если снега будет мало, верхний слой почвы, где зимуют беспозвоночные, промерзнет и они погибнут, что приведет к голоду среди других насекомоядных.