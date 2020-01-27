Путин поручил правительству продлить закон по маткапиталу до 2026 года

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года.

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих продление действия норм Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" до 31 декабря 2026 года, обеспечив при этом ежегодную индексацию размера материнского (семейного) капитала», - говорится в перечне поручений главы государства.

В соответствии с поручением, семьям с первым ребенком предоставляется право получения материнского капитала в размере 466 617 рублей. При рождении либо усыновлении второго ребенка данная сумма увеличивается еще на 150 тысяч рублей. Срок исполнения данного поручения ограничен 15 апреля 2020 года.

Ранее в России посчитали расходы на маткапитал. Они возрастут в 2022 - 2023 годах и стабилизируются на уровне 250-290 миллиардов рублей в год. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Рост расходов на программу зависит от использования семьями возможностей по ранее действовавшему материнскому капиталу и вновь вводимому.