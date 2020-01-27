Детский омбудсмен рассказала о желании матери забрать брошенных отцом в Шереметьево сыновей

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала «Звезде» об отношениях родителей брошенных в Шереметьево мальчиков. С матерью мальчиков в данный момент работают полицейские.

«По выясненной информации, она была не в курсе произошедшего из-за того, как сложились отношения родителей после развода. Сейчас мама изъявляет желание вернуть детей и заняться их воспитанием», - заявила Трегубенко.

Омбудсмен отметила, что информация в отношении отца подлежит детальной проверке, так как не все может оказаться так, как казалось поначалу. Известно, что случай в Шереметьево был не первым, когда он оставлял детей, отправляясь на заработки, но первым, когда он бросил их совсем без присмотра.

«Ранее дети уже помещались в определенные учреждения по заявлению родителей. Почему отец не использовал такую возможность в этот раз - неизвестно», - подытожила Трегубенко.

Ранее отец бросил двоих своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, уехав на заработки в другой город. Он оставил вместе с ними записку о том, что вынужден уехать из-за тяжелого финансового положения и вернется за детьми, как только сможет.