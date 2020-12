В стране и мире Третий после Румынии и США загадочный монолит обнаружен на острове Уайта в Англии Валентина Пескова Блестящая конструкция появилась у подножия утеса в районе пляжа Комптон. © Фото: cazunderwood, instagram Поклонники теории существования инопланетян по всему миру сбились с ног, теряясь в догадках, откуда в разных точках планеты начали появляться загадочные металлические блестящие трехгранные столбы. После того, как первые оба из них были обнаружены в США (в штатах Калифорния и Юта), а еще один - в Румынии, спустя несколько дней появился и третий. Точно такую же по виду, как и предыдущие, конструкцию заметили на острове Уайт в Англии. Столб с зеркальными отражающими пластинами обнаружила местная жительница, 31-летняя Эми Блэкберн, после того, как прочитала в прессе, что подобные видели люди в других странах мира. Эми зафиксировала находку у подножия утеса в районе пляжа Кэмптон на свой фотоаппарат, гуляя там вместе со своим сыном и бойфрендом. После она разместила снимки в соцсети, чтобы показать подписчикам, что данные конструкции - абсолютно реальны, а не появляются на снимках в прессе в результате фотошопа. «Мне нравится идея, что эти конструкции могли установить инопланетяне, но по-моему, это скорее похоже на какие-то арт-объекты. Что еще может выглядеть более странным в этом 2020 году?», - цитирует женщину The Sun. При рассмотрении вблизи другими местными жителями оказалось, что данный столб выполнен из дерева, которое облицовано зеркальными поверхностями. Впрочем, загадку появления конструкций, кажется, уже раскрыли сами авторы этой шутки, сообщает Daily Mail. Если верить представителям организации The Most Famous Artist («Самый знаменитый художник»), расположенной в американском штате Нью-Мексико, то установка этих таинственных столбов - дело рук именно их представителей. После популяризации таким образом своих инсталляций художники надеются выручить по 45 тысяч долларов за каждый «прославившийся» столб. Так что едва зародившаяся «конспиративная» теория обернулась, как обычно, банальным маркетинговым ходом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика