В рабочей группе по Конституции обозначили две части процесса принятия поправок

Глава комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о ходе деятельности рабочей группы по Конституции. В частности, он коснулся «схемы» работы, которая состоит из двух частей.

«Первая часть касается “тела” Конституции. В этой части на сегодняшний день находятся 22 поправки, которые предложил президент в сам основной закон. Вторая часть посвящена непосредственно процедуре вынесения на общероссийское голосование поправок в “тело” и переходному положению», - заявил Крашенинников.

Он также напомнил о процедуре принятия поправок: сначала они поступают в Госдуму, а затем предложения о поправках направляются в рабочую группу. В соответствии со второй частью работы устанавливаются права на проведение процедуры голосования и информационной компании.

Ранее в рабочей группе пояснили вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. По словам сопредседателя группы Талии Хабриевой, принятие президентских поправок в Конституцию РФ не является гарантией индексации пенсий работающих пенсионеров, так как конкретизирует подобные процессы федеральный закон.