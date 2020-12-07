В Кремле надеются, что задержанных в Турции журналистов в ближайшее время отпустят

В Москве рассчитывают, что российские журналисты, задержанные в Турции, будут отпущены в ближайшее время.

«Наши дипломаты находятся в контактах с турецкой стороной, мы рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить. И мы рассчитываем, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущен», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия будет принимать все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам.

В настоящий момент, добавил Песков, продолжается изучение обстоятельств задержания и его причин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что задержанным в Стамбуле журналистам НТВ могут предъявить обвинение в шпионаже.