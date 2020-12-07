Лариса Голубкина попала в больницу с переломом ноги

Актриса театра и кино Лариса Голубкина сломала ногу, но чувствует себя хорошо. Народная артистка РСФСР в комментарии «Звезде» подтвердила факт перелома, но призвала представителей прессы не делать из этого трагедии.

Ранее в СМИ появилась информация, что 80-летняя народная артистка РСФСР неудачно упала на сцене Театра Советской Армии, в результате чего у нее произошел перелом шейки бедра.

«Вот только не надо, пожалуйста, делать из этого трагедию. Ну сломала, ну и что дальше? Я в детстве ломала ключицу, руку - никто мне не звонил. Могу сказать, что это больно. Но ничего страшного не случилось», - резонно заметила актриса.

В молодости звезда «Гусарской баллады» неоднократно выполняла сама многие сложные трюки в кино, из-за чего даже повредила голеностопный сустав. Поэтому никакой проблемы в переломе ноги даже в своем возрасте она не видит.