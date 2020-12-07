Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лариса Голубкина попала в больницу с переломом ноги

Валентина Пескова
13:41 07.12.2020
Как пишут СМИ, народная артистка РСФСР сломала ногу, неудачно упав на сцене театра Советской Армии.
Лариса Голубкина попала в больницу с переломом ноги
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Актриса театра и кино Лариса Голубкина сломала ногу, но чувствует себя хорошо. Народная артистка РСФСР в комментарии «Звезде» подтвердила факт перелома, но призвала представителей прессы не делать из этого трагедии.

Ранее в СМИ появилась информация, что 80-летняя народная артистка РСФСР неудачно упала на сцене Театра Советской Армии, в результате чего у нее произошел перелом шейки бедра.

«Вот только не надо, пожалуйста, делать из этого трагедию. Ну сломала, ну и что дальше? Я в детстве ломала ключицу, руку - никто мне не звонил. Могу сказать, что это больно. Но ничего страшного не случилось», - резонно заметила актриса.

В молодости звезда «Гусарской баллады» неоднократно выполняла сама многие сложные трюки в кино, из-за чего даже повредила голеностопный сустав. Поэтому никакой проблемы в переломе ноги даже в своем возрасте она не видит.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.