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Солнечное пятно размером с Землю попало на фото

Светлана Иванова
14:02 07.12.2020
Солнечное пятно - это область на Солнце, отличающаяся пониженной температурой.
© Видео: National Solar Observatory, YouTube © Фото: NSO, AURA, NSF

Национальный научный фонд обнародовал беспрецедентное изображение солнечного пятна. Фотография была сделана телескопом имени Дэниела Иноуэ (DKIST), расположенном на Гавайях, в январе 2020 года.

Крупнейшая в мире солнечная обсерватория «Халеакала» зафиксировала самое детальное изображение пятна на Солнце 28 января 2020 года, но снимок был опубликован только сейчас. Диаметр пятна составляет 16 тысяч километров. Для сравнения, диаметр нашей планеты - 12 742 километра.

Полученная фотография обладает пространственным разрешением в 2,5 раза выше, чем на ранних изображениях подобного типа. По словам ученых, им удалось разглядеть магнитные структуры на поверхности главной звезды нашей планетной системы площадью 20 километров.

Солнечное пятно - это область на Солнце, отличающаяся пониженной температурой.

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