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СК обвинил командира ВСУ в обстреле кладбища в Донбассе

Андрей Аркадьев
13:40 27.01.2020
В результате обстрела пострадал мирный житель.
СК обвинил командира ВСУ в обстреле кладбища в Донбассе
© Фото: Дмитрий Кащенко, Facebook

Следственный комитет России заочно предъявил командиру ВСУ Дмитрию Кащенко обвинение по уголовному делу об обстреле кладбища в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следствием собраны доказательства, позволившие заочно предъявить обвинение командиру 58 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковнику Дмитрию Кащенко в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, 25 декабря 2019 года Кащенко по приказу командования организовал прицельный обстрел из минометов по кладбищу, находящемуся в поселке Шахты города Горловка. В результате был ранен один мирный житель.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года, после того как киевские власти попытались силой подавить протесты в Донецкой и Луганской областях.

В середине ноября в ООН подсчитали количество погибших среди мирного населения в регионе с момента начала конфликта в 2014 году. По данным организации, погибли «по меньшей мере 3 тысячи 345 гражданских лиц».

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