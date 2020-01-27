В Кремле не подтвердили отставку Суркова

Указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова не было. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Сурков де-факто продолжает работать в прежней должности.

«Пока могу сказать только то, что указа (президента - прим. ред.) об освобождении Суркова от его обязанностей до сих по не было», ­ - заявил Песков.

Он добавил, что ему ничего не известно, о том, посещает ли Сурков свое рабочее место.

Напомним, Сурков курировал отношения с Южной Осетией и Абхазией, а в последние годы также занимался вопросами, которые связаны с урегулированием ситуации на Украине.

О том, что Сурков якобы ушел с госслужбы сообщил 25 января политолог Алексей Чеснаков.