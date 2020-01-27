Три ракеты упали на территорию посольства США в Ираке

Пять ракет было выпущено по посольству США в Ираке, три из которых попали в «зеленую зону» с повышенным уровнем безопасности. Одна ударила по зданию ресторана, расположенному на территории диппредставительства. Об этом сообщило агентство AFP с ссылкой на источник в службе безопасности. О погибших и пострадавших информации нет.

Американское посольство в Ираке не в первый раз подвергается ракетным ударам. Так, 21 января, три ракеты разорвались в районе диппредставительства США в Багдаде. О пострадавших не сообщалось, но материальный ущерб был причинен. Известно, что перед атакой сработали сирены воздушной тревоги, а в небо над иракской столицей были подняты вертолеты ВС США.