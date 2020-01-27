В Кремле прокомментировали ситуацию с главой Чувашии

Дмитрий Песков не стал оценивать инцидент с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Пресс-секретарь президента России отметил, что он в курсе происходящего, но знаком с разными точками зрения на эту ситуацию.

«Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, но каких-то оценок я не стал бы сейчас давать», - отметил Песков.

Ранее в соцсетях появилось видео с церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. На кадрах - глава Чувашии высоко поднял руку, а офицеру МЧС для получения ключей пришлось несколько раз подпрыгнуть.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.

В пресс-службе МЧС назвали это шутливым жестом.