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В Кремле не видят необходимости вводить локдаун из-за COVID-19

Алена Миронова
13:52 07.12.2020
Отмечается, что принятых мер противодействия достаточно.
В Кремле не видят необходимости вводить локдаун из-за COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Кремле подчеркнули, что принятых мер противодействия распространению коронавируса в России достаточно. Их ужесточения, в том числе ограничений в передвижении между регионами, не потребуется.

«Преобладает точка зрения о том, что нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, касающийся заявления министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко об ограничениях в передвижении между регионами, Песков напомнил о полномочиях, которыми наделены главы регионов в плане противодействия распространению коронавируса. 

Он заметил, что главы регионов вольны использовать эти полномочия по согласованию с правительственной комиссией для принятия экстренных мер.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева отметила, что в целом наметился тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19.

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