Адвокат сообщил о приостановке ФСБ РФ следствия в отношении задержанных в Керчи украинских моряков

Адвокат, представляющий интересы ранее задержанных и переданных Украине моряков, сообщил, что в ФСБ РФ приостановили следственные действия по их уголовному делу.

«Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы украинскими моряками», - цитирует ТАСС слова юриста Николая Полозова.

Адвокат отметил, что причины этого станут ему известны после ознакомления с постановлением следствия.

Напомним, в 2018 году три украинских военных корабля пересекли морскую границу России и направились к Керченскому проливу. При этом украинская сторона не направляла предупреждений российским погранслужбам. Нарушители совершали опасные маневры и не реагировали на законные требования пограничников РФ. В результате совершенных ими противоправных действий моряки украинского флота были задержаны.