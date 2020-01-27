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Адвокат сообщил о приостановке ФСБ РФ следствия в отношении задержанных в Керчи украинских моряков

Егор Левин
13:17 27.01.2020
Причины приостановки станут известны юристу после ознакомления с соответствующим постановлением следствия.
Адвокат сообщил о приостановке ФСБ РФ следствия в отношении задержанных в Керчи украинских моряков
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости

Адвокат, представляющий интересы ранее задержанных и переданных Украине моряков, сообщил, что в ФСБ РФ приостановили следственные действия по их уголовному делу.

«Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы украинскими моряками», - цитирует ТАСС слова юриста Николая Полозова.

Адвокат отметил, что причины этого станут ему известны после ознакомления с постановлением следствия.

Напомним, в 2018 году три украинских военных корабля пересекли морскую границу России и направились к Керченскому проливу. При этом украинская сторона не направляла предупреждений российским погранслужбам. Нарушители совершали опасные маневры и не реагировали на законные требования пограничников РФ. В результате совершенных ими противоправных действий моряки украинского флота были задержаны.

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