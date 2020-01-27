СМИ: на востоке Афганистана разбился самолет Ariana Afghan Airlines
На борту могло находиться до 83 человек.
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В провинции Газни, находящейся на востоке Афганистана, потерпел крушение самолет, принадлежащий компании Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщил телеканал 1TV.
По данным Ariana News, на борту находились 83 человека. Лайнер рухнул в уезде Дих-Як.
По предварительной информации, он направлялся из города Герат в Кабул. Другие подробности не сообщаются.
Как рассказал 1TV пресс-секретарь губернатора Газни Африфа Нури, к месту катастрофы направлена группа специалистов.