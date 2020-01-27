В Роспотребнадзоре заявили о снижении прироста заболеваемости коронавирусом, распространившимся из Китая по всему миру. Коэффициент прироста снизился на две десятых доли.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по официальным данным за время фиксации случаев заболеваний было зарегистрировано 2840 случаев и 80 погибших, однако количество начало понемногу снижаться.

«Я бы хотела обратить внимание, что в течение недели ежедневный прирост составлял коэффициент 1,5, сегодняшние цифры первый раз показывают коэффициент сниженный - 1,3», - цитирует Попову РИА Новости.

Она выразила надежду на то, что снижение стало результатом мер, применяемых китайской стороной.

Также Попова сообщила, что в целях предосторожности на территории России было досмотрено 20 тысяч рейсов и более 1,3 миллиона человек, которые могли быть связаны с распространением вируса.

Ранее ученый назвал сроки создания вакцины от китайского коронавируса. Кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Центра геномных исследований института биологии гена РАН, Алексей Дейкин, заявил, что вакцина требует не менее полутора лет разработки.