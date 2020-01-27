«Работу ему найдем»: Воробьев пообещал помочь бросившему сыновей в Шереметьево отцу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник, 27 января, посетил больницу, в которой находятся оставленные своим отцом в аэропорту Шереметьево дети.

На своей странице в Instagram он рассказал, что может найти мужчине работу.

«Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят», - написал губернатор.

Также Воробьев опубликовал фотографии с детьми. На кадрах видно - он сидит за столом вместе с мальчиками и завтракает.

«Вместе позавтракали. Настроение отличное. Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне», - добавил чиновник.

В воскресенье, 26 января, в Шереметьево мужчина, прилетевший из Хабаровска, оставил в здании столичного аэропорта двух своих сыновей. В записке, найденной в рюкзаке одного из мальчиков, сообщалось, что у мужчины нет средств на содержание детей. Он попросил помочь им и отправить их во временный приют.

В понедельник, 27 января, полиция нашла мать детей. Выяснилось, что она давно развелась с мужем и не поддерживает связь с детьми.