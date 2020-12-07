Концертный директор Игоря Угольникова рассказал о состоянии актера

Концертный директор Игоря Угольникова рассказал «Звезде» о состоянии актера.

Он подтвердил, что актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, но уже идет на поправку.

«Но, собственно говоря, это было не вчера. Уже все нормализовалось. Все в порядке. Все идет на поправку», - сообщил концертный директор артиста Павел Смирнов.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации актера. Первые симптомы у Угольникова появились еще две недели назад: потеря обоняния, повышенная температура и сухой кашель.