Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован на Хайнане

Первый случай смерти от нового типа коронавируса был зарегистрирован на популярном среди туристов китайском курорте Хайнань в понедельник, 27 января.

Жертвой пневмонии, вызванной на этом популярном курорте стала 80-летняя женщина, прибывшая из Уханя, сообщает РИА Новости.

Всего же на Хайнане выявлено уже более 30 случаев заражения новым патогеном.

Ранее сообщалось, что в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом, составило почти 3 тыс. человек, из которых 81 человек уже скончался.