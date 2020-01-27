Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован на Хайнане
Всего на курорте уже выявлен 31 случай заражения новым патогеном.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Foto Beck, Globallookpress
Первый случай смерти от нового типа коронавируса был зарегистрирован на популярном среди туристов китайском курорте Хайнань в понедельник, 27 января.
Жертвой пневмонии, вызванной на этом популярном курорте стала 80-летняя женщина, прибывшая из Уханя, сообщает РИА Новости.
Всего же на Хайнане выявлено уже более 30 случаев заражения новым патогеном.
Ранее сообщалось, что в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом, составило почти 3 тыс. человек, из которых 81 человек уже скончался.