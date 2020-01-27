Россияне пожаловались на сбой в работе Mail.ru
Специалисты Mail.ru работают над устранением неполадок.
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Пользователи Mail.ru пожаловались на сбои в работе сервиса. Как следует из данных Downdetector, массовые жалобы были зафиксированы примерно в 11:00. У 61% пользователей сервиса перестала работать почта, у 27% - начались проблемы с сайтом, а у 11% - со входом.
Сбой в основном затронул пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска..
Как сообщили в Mail.ru специалисты уже работают над устранением неполадок.