Россияне пожаловались на сбой в работе Mail.ru

Пользователи Mail.ru пожаловались на сбои в работе сервиса. Как следует из данных Downdetector, массовые жалобы были зафиксированы примерно в 11:00. У 61% пользователей сервиса перестала работать почта, у 27% - начались проблемы с сайтом, а у 11% - со входом.

Сбой в основном затронул пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска..

Как сообщили в Mail.ru специалисты уже работают над устранением неполадок.