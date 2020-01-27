Правоохранители нашли бросившего детей в Шереметьево отца

Правоохранительные органы нашли отца, который оставил накануне двоих своих сыновей. Об этом сегодня заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«В ближайшее время будет информация, какие в отношении него будут меры. Уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законных представителей является серьезным нарушением», — сказала Кузнецова.

Напомним, детей обнаружили в столичном аэропорту в воскресенье, 26 января. Один из мальчиков 2011 года рождения, второй - 2014. При себе у них была только записка от отца, в которой мужчина сообщал, что из-за тяжелого финансового положения у него временно нет возможности заботиться о детях, но он готов их забрать позднее.

Сегодня следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту оставления в опасности несовершеннолетних детей возбудили в отношении отца уголовное дело.