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Правоохранители нашли бросившего детей в Шереметьево отца

Кирилл Кунецкий
12:41 27.01.2020
Ранее в отношении мужчины было возбуждено дело по факту оставления в опасности несовершеннолетних детей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте

Правоохранительные органы нашли отца, который оставил накануне двоих своих  сыновей. Об этом сегодня заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«В ближайшее время будет информация, какие в отношении него будут меры. Уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законных представителей является серьезным нарушением», — сказала Кузнецова.

Напомним, детей обнаружили в столичном аэропорту в воскресенье, 26 января. Один из мальчиков 2011 года рождения, второй - 2014. При себе у них была только записка от отца, в которой мужчина сообщал, что из-за тяжелого финансового положения у него временно нет возможности заботиться о детях, но он готов их забрать позднее.

Сегодня следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту оставления в опасности несовершеннолетних детей возбудили в отношении отца уголовное дело.

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