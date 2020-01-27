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«Мы помним, мы знаем»: в Израиле рассказали о своем отношении к Красной Армии

Лина Давыдова
18:33 27.01.2020
Израильский эксперт рассказал о десятках мемориалов, открытых в Израиле в честь солдат Красной Армии.
«Мы помним, мы знаем»: в Израиле рассказали о своем отношении к Красной Армии
© Фото: Kay Nietfeld, Globallookpress

Ровно 75 лет назад, 27 января 1945 года, советские войска освободили концлагерь Освенцим. Семь тысяч изможденных человек были спасены. Это был крупнейший нацистский лагерь смерти за всю историю Второй мировой войны.

23 января, в канун юбилейной даты, в Израиле прошел пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста. На форум прибыли представители из 47 государств, в том числе и делегация из России во главе с президентом Владимиром Путиным.

Российский лидер также принял участие в церемонии открытия в Иерусалиме мемориала «Свеча памяти», посвященного героям блокадного Ленинграда. Ленточку Владимир Путин перерезал вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. 

Вторая мировая война для израильтян – незаживающая рана. И никому из них не нужно объяснять вклад Советского Союза в победу над фашизмом.

В эксклюзивном интервью «Специальному репортажу» сотрудник Национального института памяти жертв нацизма и героев сопротивления «Яд ва-Шем» (Израиль) Арон Шнеер рассказал об отношении евреев к памяти и о десятках мемориалов, открытых в Израиле в честь солдат Красной Армии.

«Я считаю, для нас в первую очередь, это та самая боль - боль народа, боль поколений», - отметил Шнеер.

Несмотря на то, что нога солдата Красной Армии никогда не ступала на землю Израиля, в стране установлены памятники советским воинам.

«На сегодняшний день в Израиле установлено 63 обелиска в честь воинов Красной армии. Мы помним, мы знаем. И, конечно, конечно всегда существует проблема, как эти знания передать молодому поколению», - пояснил Шнеер.

Почему лидеры Польши, стран Балтии и Украины демонстративно отказались участвовать в V Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле?  Чем ошарашило делегатов выступление вице-президента США Майка Пенса? И кто сегодня зарабатывает на Освенциме? Смотрите новое расследование «Специального репортажа».

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