Россиян будут информировать о положенных им льготах

Власти будут обязаны уведомлять россиян о положенных им льготах. Узнать о доступных мерах поддержки можно будет с помощью портала госуслуг, при посещении органов соцзащиты, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

«Для этого надо дать согласие на портале госуслуг. И уведомления можно будет получать через личный кабинет портала либо при посещении органов социальной защиты, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования», - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он отметил, что у многих россиян есть право на государственную помощь, но зачастую они даже не знают, что им положены пособия или иные льготы.Чтобы исключить подобные ситуации, государство будет самостоятельно уведомлять граждан.

Никаких дополнительных обращений и заявлений от граждан не потребуется, подчеркнул премьер-министр.