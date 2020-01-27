Роспотребнадзор не подтвердил ни одного случая заражения коронавирусом в России

В России не подтвержден ни один случай заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

В ведомстве заявили, что в стране с подозрением на заражение пневмонией, вызванной коронавирусом из Китая было выявлено более 100 человек, но ни у одного из заболевших диагноз не был подтвержден.

При этом в Роспортребнадзоре отметили, что в России началось тестирование новых систем для диагностики коронавируса.

«Для диагностирования заболевания с использованием разработанных средств достаточно отобрать образец из носоглотки больного или у человека с подозрением на заболевание», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня сообщалось, что отмечена тенденция к снижению роста заболеваемости новым патогеном.