Новый год без каникул: депутаты оценили идею Онищенко отказаться от затяжного отдыха

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в очередной раз призвал отказаться от длинных новогодних выходных. Бывший главный санитарный врач России подчеркнул, что из-за десятидневных каникул страдает как российская экономика, так и здоровье соотечественников.

В телефонном разговоре со «Звездой» Онищенко в подробностях расписал негативные последствия столь долгого отдыха.

«Если вы обратитесь в любую скорую помощь, в том числе в институт Склифосовского, то вам скажут, что один из самых сложных периодов для работы скорой помощи, - это первые десять дней января. Это и отравление алкоголем, это и пьяная травма, это и пьяный дебош, который ведет к медицинским последствиям, так что вот чем заканчивается наша так называемая встреча Нового года», - пояснил депутат.

Он добавил, что текущая ситуация с новогодним отдыхом в России противоречит принципам рыночной экономики.

«Что касается экономики, то, извините, весь мир со второго января работает, запускаются проекты, начинает работать экономика уже на год, а мы в это время бражничаем. И после этого мы говорим о каких-то подъемах экономики, о каких-то национальных целях», - сказал Онищенко.

В качестве аргумента депутат привел советское прошлое России, обратив внимание, что до 90-х годов 20 века для жителей нашей страны выход на работу второго января был абсолютной нормой.

Онищенко добавил, что придерживается своей позиции по поводу сокращения новогодних праздников уже двадцать лет.

Частично поддержал своего коллегу в этом вопросе экс-министр труда РФ, зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников.

Так, бывший глава Минтруда назвал чрезмерной десятидневную длительность новогодних праздников. Калашников уверен, что трех дней на празднование Нового года вполне достаточно. Вместе с тем, депутат предложил схему их постепенного сокращения, уменьшая новогодние каникулы на день-два с каждым годом.

«Конечно, эти каникулы надо сокращать, но я считаю, что их надо сокращать постепенно, каждый год уменьшая на один-два дня. Конечно, три дня новогодних праздников вполне достаточно, все-таки три дня, а не десять, но нельзя это делать одноразово», - пояснил Калашников в комментарии «Звезде».

А депутат Государственной думы Евгений Федоров, в свою очередь, не готов однозначно ответить на вопрос о необходимости отказаться от десятидневных выходных. Политик напомнил, что это время было выделено россиянам, прежде всего, на семью, а «не диван».

«В принципе сократить объем праздников граждан России – это изменить определенным образом отношения людей, потому что выходные они, так сказать, не для дивана, выходные – для семей, для семейной политики. Чем больше выходных, тем больше можно отдать времени детям, тем больше дети в будущем будут завязаны на семью, на родителей, меньше предоставлены сами себе», - сказал Федоров.

По его словам, сегодняшний баланс выходных выстроен в результате определенной системе отношений в обществе за последние несколько десятков лет. Поэтому нельзя просто обрубить существующую систему, иначе можно получить другое общество, предупредил о последствиях Федоров, и этого нельзя делать без глубокого анализа.