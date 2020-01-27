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В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии риска заражения коронавирусом через посылки из Китая

Егор Левин
12:26 27.01.2020
К настоящему времени не были зафиксированы случаи распространения болезни через переданные или пересылаемые предметы.
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии риска заражения коронавирусом через посылки из Китая
© Фото: Yuan ZhengUtukuRopi, Globallookpress

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии риска заражения коронавирусом через посылки, прибывающие из Китая. По ее словам, случаев распространения болезни через переданные или пересылаемые предметы на данный момент нет.

«Мы сегодня можем опираться только на те данные, которые есть по исследованиям наших коллег, о том, что он (вирус - прим. ред.) не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде. Но это требует дополнительного изучения», - цитирует Попову РИА Новости.

Напомним, 31 декабря 2019 власти КНР сообщили о вспышке неизвестной болезни с симптомами пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что причиной стал коронавирус 2019-nCoV. Случаи заражения зафиксированы в том числе и за пределами материкового Китая.

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