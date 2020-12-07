В Астрахани возбудили дело по факту отравления хлором в бассейне

Следователи СК РФ по Астраханской области возбудили уголовное дело после того, как в бассейне спортивного комплекса «Динамо» отравились хлором посетители, среди которых есть и дети, и взрослые.

Как уточнили в пресс-службе областной администрации, после отравления были госпитализированы 18 детей, шесть из них находятся в реанимации.

«Состояние пациентов не критическое, родителям разрешили их посетить», - сообщила представитель администрации.

В больнице имени Селищевой города Астрахани уже побывал губернатор региона Игорь Бабушкин.

Как уже установлено, в бассейне был критически превышен допустимый уровень химической концентрации хлора при обработке воды. Сотрудники экстренных служб выясняют точную причину случившегося и беседуют с руководством спортивного комплекса.