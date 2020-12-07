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Генпрокуратура обязала владельцев Башкирской содовой компании вернуть 95% акций

Валентина Пескова
11:10 07.12.2020
Проведенная проверка выявила факты нарушения законодательства при проведении приватизации БКС частными владельцами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: soda.ru

Сотрудники Генеральной прокуратуры провели проверку в отношении владельцев Башкирской содовой компании, работа которой была приостановлена в августе текущего года из-за протестов экологических активистов.

В результате проделанной работы сотрудники ведомства выявили факты нарушения законодательства при приватизации предприятия его новыми частными владельцами.

«В целях защиты интересов государства надзорное ведомство заявило иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Арбитражный суд удовлетворил его в полном объеме и обязал зачислить на счет Росимущества более 95% обыкновенных именных акций предприятия химической промышленности», - сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Проверка владельцев БСК проводилась по поручению президента РФ, который дал задание правительству страны детально разобраться, почему государство потеряло контроль над активами когда-то принадлежавшей региону компании. Владимир Путин обратил внимание на то, что деньги предприятия выводятся в офшоры, и указал на необходимость проверить законность приватизации завода.

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