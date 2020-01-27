Глава Чувашии отреагировал на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев прокомментировал свою шутку над сотрудником МЧС, которого он вынудил подпрыгнуть за ключами от новой пожарной машины. Как он заявил, ни о каком неуважении к спасателям с его стороны не может быть и речи.

«Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям и пожарным, и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», - заявил Игнатьев.

Глава Чувашии также напомнил, что лично участвовал в спасательных операциях вместе с рядовыми сотрудниками, поэтому может общаться с ними не только с официальной позиции.

«Мы вместе ели тушенку с кашей. Многих я лично знаю, за эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились», - передает слова Игнатьева РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации главы региона.

Напомним, Игнатьев решил подшутить над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новой пожарной техники. В пресс-службе МЧС Чувашии заявили, что они давно знакомы, поэтому ситуацию следует расценивать как дружескую шутку.