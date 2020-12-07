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ФСБ показала кадры задержания сторонников террористической организации в Красноярске

Валентина Пескова
11:48 07.12.2020
В регионе были обнаружены сторонники террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, собиравшиеся воевать за боевиков за границей.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Управлением ФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, в состав которой входили граждане одной из среднеазиатских стран.

При попытке вылететь из аэропорта Красноярска был задержан сторонник бандформирования, собиравшийся воевать за боевиков за границей. Его единомышленников позже разыскали и задержали по их домашним адресам.

«Возбуждены уголовные дела по статьям 205,3 "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности"», - сообщили в региональном ведомстве.

Ранее, 25 ноября, сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракты в Московском регионе, где была обнаружена ячейка организации «Исламское государство»**. Участника группы - гражданина одной из стран Центральной Азии - силовики задержали во Владимирской области.

*«Катиба Таухид валь-Джихад» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

**«Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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