Друг Чаплина назвал возможную причину смерти протоиерея

Протоиерей Всеволод Чаплин, который в воскресенье, 26 января, скончался от сердечного приступа, не был здоровым человеком. С детства у священнослужителя были многочисленные проблемы. Об этом рассказал его друг, председатель Союза православных граждан и главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев.

«У него было несколько болезней. У него была и астма: он все время дышал через специальный прибор и употреблял препараты, которые облегчают дыхание», - заявил Лебедев в интервью «360».

Кроме этого, у Чаплина был сахарный диабет. Однако все эти болезни не помешали ему работать с полной самоотдачей.

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался 26 января на 52 году жизни. По словам прихожан, ему стало плохо после службы.