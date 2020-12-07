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В Минздраве опровергли информацию о планах ограничить передвижение между регионами

Алена Миронова
12:21 07.12.2020
Отмечается, что фраза о введении ограничений была вырвана из контекста.
В Минздраве опровергли информацию о планах ограничить передвижение между регионами
© Фото: Evgeny Sinitsyn, Xinhua, Globallookpress

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил о том, что Минздрав не предлагал вводить дополнительные ограничения на передвижение россиян между регионами.

«Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации», - заявил Кузнецов.

Он подчеркнул, что фраза о возможности введения ограничений на передвижение содержалась в научном докладе на медицинской конференции «Медицина и качество» в обзоре мер, которые использовались ранее в мире или могут быть использованы в дальнейшем, и была вырвана из контекста.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Михаил Мурашко допустил рассмотрение возможности ограничить передвижение между регионами страны и внутри них на фоне ситуации с распространением коронавируса

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