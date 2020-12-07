В Минздраве опровергли информацию о планах ограничить передвижение между регионами

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил о том, что Минздрав не предлагал вводить дополнительные ограничения на передвижение россиян между регионами.

«Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации», - заявил Кузнецов.

Он подчеркнул, что фраза о возможности введения ограничений на передвижение содержалась в научном докладе на медицинской конференции «Медицина и качество» в обзоре мер, которые использовались ранее в мире или могут быть использованы в дальнейшем, и была вырвана из контекста.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Михаил Мурашко допустил рассмотрение возможности ограничить передвижение между регионами страны и внутри них на фоне ситуации с распространением коронавируса