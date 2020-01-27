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«Январский гром»: в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Роман Закурдаев
01:12 27.01.2020
С наступательной операции начался обратный отчет последних дней блокады. Красносельско-Ропшинская операция или «Нева-2» была направлена против 18-й германской армии, осаждавшей город.
«Январский гром»: в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
© Фото: ТРК "Звезда"

В понедельник, 27 января, в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Именно в этот день 1944 года закончилась героическая оборона города, продолжавшаяся на протяжении 872 дней. 

«Небо в различных ярких огнях. Люди смеются и радуются, разговаривают друг с другом, как будто знакомы давно. Ах, вот только многих нет в живых», - описывает в своем дневнике события 27 января 1944 художник Адриан Каплун.

Анатолий Федорович Фокин пережил блокаду в Ленинграде. Сейчас ему 93 года. Он часто приходит в музей своей родной школы, которая одна из немногих работала всю войну, чтобы провести для детей урок мужества.

«Когда объявлялась тревога, все сбегали в подвал. Здесь у каждого был свой участок», - рассказывает житель блокадного Ленинграда Анатолий Фокин.

Семья Фокиных всю блокаду ютилась в 20-метровой комнате в коммуналке на 5 этаже. У них стояла печурка, которая спасала их от морозов. Анатолию Федоровичу было 17 лет, когда с окон их комнаты разрешили снять наклеенную крест-накрест бумагу.

С наступательной операции «Январский гром» начался обратный отчет последних дней блокады. Красносельско-Ропшинская операция или «Нева-2» была направлена против 18-й германской армии, осаждавшей город. Войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку противника и отбросили врага на 60-100 километров от Ленинграда. Были освобождены Красное Село, Ропша, Пушкин, Красногвардейск и Слуцк.

«Мы не зря боролись и переживали те невзгоды, которые нас настигли. Мне кажется, большинство, если не все ленинградцы, они гордятся этим до сих пор», - считает житель блокадного Ленинграда Анатолий Фокин.

Битву за Ленинград специалисты называют одним из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Историки до сих пор не могут назвать точное число погибших. По разным подсчета, 872 дня осады Ленинграда унесли жизни от 600 тысяч до 1,5 миллионов жителей города.

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