Ученые рассказали, как Гренландия получила свое название

Ученые обнаружили новые данные, показывающие, что климат Гренландии во времена викингов был достаточно теплым. Об этом говорят останки комаров, найденные на дне древнего озера на территории острова.

Историки впервые сумели доказать предположение о том, что «зеленый остров» не всегда был покрыт снегами и льдами. Более того, ранее Гренландия могла никогда не знать серьезных холодов.

«"Зеленый остров" опять стал для нас большой климатической загадкой», - цитирует американского исследователя Ярроу Эксфорда журнал Geology.

Изучив дно озера вблизи города Нарсак ученые обнаружили свидетельства того, что водоем длительное время был частью экосистемы, населенной множеством насекомых и растений. Анализ количества кислорода-18, содержание которого изменяется в телах животных в зависимости от температуры среды, показал, что температуры в период жизни насекомых в Гренландии были примерно равны сегодняшним.

По предположению специалистов, климат на острове стал резко нестабильным в конце XIV века, из-за чего викинги, заселившие Гренландию в десятом веке и назвавшие «зеленым островом», покинули территорию.

Ранее сообщалось, что таяние ледников в Гренландии, температура в которой в последнее время поднимается достаточно быстрыми темпами, дошло до точки невозврата.