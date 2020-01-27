В правительстве Хабаровского края рассказали о родителях брошенных в Шереметьево детей

В пресс-службе губернатора Хабаровского края «Звезде» прокомментировали ситуацию с двумя брошенными в московском аэропорту Шереметьево несовершеннолетними мальчиками. Их там оставил отец, написавший записку о том, что не в состоянии обеспечивать детей и заберет их позже.

«Над этой историей с самого начала работает Министерство социальной защиты. На данный момент удалось связаться с матерью: предварительно известно, что она беременна, поэтому не собирается вылетать в Москву. Однозначного ответа на то, готова ли она забрать детей в семью, она не дала», - сообщили в пресс-службе.

Также собеседница «Звезды» отметила, что назвать отца мальчиков «злодеем» нельзя, так как оставление детей без присмотра в аэропорту - единичный случай.

«Его пока не нашли, но поиски продолжаются. В Хабаровском крае ему готовы предложить работу и помочь семье в дальнейшем, чтобы дети жили с отцом», - заявили в пресс-службе.

Сообщается, что родители мальчиков официально разведены, а у их матери в данный момент второй брак и другая фамилия.

Напомним, детей обнаружили в столичном аэропорту в воскресенье, 26 января. Один из мальчиков 2011 года рождения, второй - 2014. При себе у них была только записка от отца. Их дальнейшей судьбой может стать детский дом или приемная семья.