В России за сутки выявили 28 142 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 28 142 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Москве - 7 279, в Санкт-Петербурге - 3 741, в Московской области - 1 315.

Также за минувшие сутки подтверждено 456 смертей пациентов с COVID-19. Показатель за все время - 43 597.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 850 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 956 588», - говорится в сообщении оперштаба.

В России проведено более 79,7 миллиона тестов на COVID-19, из них 448 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 539 344 человека.

Ранее в Минздраве назвали условие выработки популяционного иммунитета к коронавирусу. Он достигается как вакцинацией, так и формируется после перенесенного заболевания.