Летевший в Москву рейс успешно вернулся в аэропорт Хабаровска после сигнала тревоги

Вылетевший в Москву рейс успешно вернулся и приземлился в аэропорту Хабаровска после угроз о якобы совершенном на борту «минировании». По данным местных экстренных служб, пострадавших нет.

«Оперативные службы уже приступили к обследованию воздушного судна», - цитирует их РИА Новости.

Напомним, экипаж лайнера, летевшего рейсом из Хабаровска в Москву, принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт отбытия из-за анонимно поступившей угрозы о возможном взрыве. По данным СМИ, неустановленное лицо сообщило о якобы заложенном на борту самолета взрывном устройстве.