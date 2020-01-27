СК РФ возбудил дело в отношении отца, который оставил детей в Шереметьево

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту оставления в опасности несовершеннолетних детей возбудили уголовное дело в отношении отца, который бросил своих сыновей в аэропорту Шереметьево.

«В настоящее время следствием установлены личности отца и матери, устанавливаются их родственники. По данным следствия, отец детей 26 января вылетел рейсом в город Ростов», - рассказали в СК на транспорте.

Причины, по которым мужчина оставил детей, выясняются. Кроме того, проводятся следственные действия по установлению социального положения семьи и условий проживания.

Ранее стало известно, что мать детей не знала о происходящем в семье, так как несколько лет назад развелась с мужем и не поддерживает контакт с детьми.