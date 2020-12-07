Четверо детей находятся в реанимации после отравления хлором в бассейне в Астрахани

Четыре ребенка попали в реанимацию после отравления в бассейне спорткомплекса «Динамо» в Астрахани.

Ранее в областном ГУ МЧС сообщили, что 30 человек почувствовали себя плохо из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне.

Всего госпитализировали 16 человек. Среди них - 13 детей от 4 до 12 лет. Их состояние оценивается как «средней тяжести».

Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего.

В настоящий момент на месте работает оперативная группа.