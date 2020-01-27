Белый плен: из-за снежного шторма в Новосибирске объявлен режим ЧС

В Новосибирскую область пришли снежные вьюги. Из-за обильных осадков и штормового ветра в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Власти города считают ситуацию критической. В ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий : усиление снегопада, ветра, образование гололеда.

В региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают жителей об опасности.

«В данном случае прогнозируются резкие обрывы электропроводов, незакрепленных конструкций. Гражданам необходимо внимательно выбирать маршрут следования, не проходить мимо и не оставлять автомобили рядом с деревьями и незакрепленными конструкциями», - рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Из-за снега в некоторых районах области жители оказались в настоящей западне. Например, из села Индоверь люди просто не могут выбраться. Высота снежного покрова там достигает 2-3 метров в высоту. От дома до ближайшей дороги - 300 метров.

Власти пообещали разрешить ситуацию. В режим повышенной готовности из-за снегопада приведены силы МЧС . Для вывоза снега задействуют дополнительную технику.