В Минздраве предложили ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко внес предложение об ограничении передвижения между регионами РФ и внутри них из-за эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусом.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны, в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами», - заявил министр в ходе конференции «Медицина и качество».

На прошлой неделе Михаил Мурашко говорил о стабильной ситуации с распространением коронавируса в России. Как отметил глава Минздрава, значимого прироста новых выявленных случаев заболевания COVID-19 сотрудники министерства не наблюдают.