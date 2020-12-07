В Минздраве предложили ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19
Министр здравоохранения РФ отметил, что вторая волна коронавируса требует принятия мер для ограничения распространения инфекции.
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко внес предложение об ограничении передвижения между регионами РФ и внутри них из-за эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусом.
«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны, в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами», - заявил министр в ходе конференции «Медицина и качество».
На прошлой неделе Михаил Мурашко говорил о стабильной ситуации с распространением коронавируса в России. Как отметил глава Минздрава, значимого прироста новых выявленных случаев заболевания COVID-19 сотрудники министерства не наблюдают.