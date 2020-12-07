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В Минздраве предложили ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19

Валентина Пескова
10:40 07.12.2020
Министр здравоохранения РФ отметил, что вторая волна коронавируса требует принятия мер для ограничения распространения инфекции.
В Минздраве предложили ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Глава Минздрава России Михаил Мурашко внес предложение об ограничении передвижения между регионами РФ и внутри них из-за эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусом.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны, в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами», - заявил министр в ходе конференции «Медицина и качество».

На прошлой неделе Михаил Мурашко говорил о стабильной ситуации с распространением коронавируса в России. Как отметил глава Минздрава, значимого прироста новых выявленных случаев заболевания COVID-19 сотрудники министерства не наблюдают.

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