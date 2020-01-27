Жителя Забайкалья госпитализировали с признаками коронавируса

В Забайкалье с признаками коронавируса госпитализировали местного жителя, который путешествовал по странам Азии. Его доставили в республиканскую инфекционную больницу Улан-Удэ.

Первые признаки недомогания мужчина почувствовал 21 января, и уже через четыре дня был госпитализирован. В Улан-Удэ он находился проездом. Анализы мужчины направили для исследования, вскоре станут известны результаты.

«Медицинские работники обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты. В республиканской инфекционной больнице в наличии 87 противочумных костюмов, 24 тысячи масок, 5 тысяч респираторов, обеспеченность достаточная», - цитирует заявление местного Минздрава «Интерфакс - Дальний Восток».

Ранее турист из России рассказал об обстановке на популярном китайском курорте Хайнань. По словам Алексея Арефьева, она угнетающая, на улицах практически нет людей, а общественный транспорт ходит фактически пустой.