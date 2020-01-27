В аэропорту Хабаровска прокомментировали инцидент с московским рейсом

Администратор зала аэропорта Хабаровска, из которого вылетел рейс в Москву, прокомментировала «Звезде» ситуацию с якобы его «минированием». По словам сотрудницы, лайнер действительно возвращается обратно, но точную причину этого она назвать не может.

«Да, возвращается», - подтвердила администратор.

Она отметила, что информацией о якобы «минировании» и поступивших экипажу угрозах она не располагает. По плану, рейс должен был приземлиться в московском аэропорту Шереметьево, но он на пути назад, в пункт отбытия.

Напомним, рейс из Хабаровска в Москву вынужденно прервал полет из-за анонимно поступившей угрозы о возможном взрыве. По данным СМИ, неустановленное лицо сообщило о якобы заложенном на борту самолета взрывном устройстве.