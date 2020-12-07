Саммит ОДКБ и слова генсека НАТО: как оценивают действия РФ по поддержанию мира на постсоветском пространстве

На саммите ОДКБ лидеры стран – все еще в онлайн-формате – отметили, что 2020 год стал самым непростым за всю историю организации. Протесты и столкновения в Белоруссии, Киргизии, Грузии. И самое страшное испытание – война в Нагорном Карабахе. Жертвы с обеих сторон еще не подсчитаны, но уже точно известно: их больше пяти тысяч.

«Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойной. Имею в виду вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства – члена ОДКБ, а также послевыборные события в Белоруссии, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне, и внутриполитическую ситуацию в Киргизии тоже имею в виду. Всем хорошо известно, что потребовались активные посреднические усилия России, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации», - отметил президент России Владимир Путин.

Неизвестно, сколько еще жизней могла унести эта война, если бы не наши миротворцы. Почти две тысячи военнослужащих теперь охраняют границы Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время разговора с Владимиром Путиным явно волновался, постоянно сбивался, но в конце концов донес до всех свою главную мысль: не протяни Москва руку помощи, кровопролитие бы продолжалось до сих пор. Российские солдаты и офицеры сейчас – единственный гарант безопасности в регионе.

«Посредническими усилиями России удалось остановить военные действия и договориться о деэскалации ситуации. Миротворческий контингент, дислоцированный в Нагорном Карабахе, по Лачинскому коридору, который обеспечивает связь между Арцахом и Арменией, сегодня является гарантом мира и безопасности в этом регионе. В этой связи хочу особо отметить исключительную роль президента России Владимира Путина», - сказал Пашинян.

Вдоль границ Нагорного Карабаха миротворцы выставили 16 наблюдательных постов. И теперь там уже не стреляют. И люди, что совсем недавно бежали от войны, снова возвращаются в свои дома. Конечно, в республике еще опасно – в земле много неразорвавшихся снарядов. Но наши саперы уже ведут работы по разминированию под Степанакертом.

О том, как солдаты и офицеры ВС РФ охраняют мир в Закавказье, на селекторном совещании в Министерстве обороны подробнее рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. Бригада медиков лечит раненных, они провели уже полсотни операций, наши военные помогают местным жителям разбирать завалы, восстанавливать инфраструктуру разрушенных городов.

«При содействии миротворцев продолжается обмен между Арменией и Азербайджаном телами погибших. Обеспечено возвращение более тридцати тысяч беженцев. Российские военнослужащие освобождают от взрывоопасных предметов местность и дороги общего пользования. Очищено 50 гектаров территории и свыше 17 километров дорожного полотна. Отмечу, что наши военнослужащие действуют профессионально и делают все, чтобы в регионе сохранялся мир», - сказал Шойгу.

И если Армения и Азербайджан в один голос твердят: Россия принесла в регион мир, то в НАТО все трактуют по-своему. Генсек Альянса Йенс Столтенберг уже и не скрывает своего раздражения по поводу того, что на постсоветских границах стало так много российских миротворцев. Это заявление он сделал всего через неделю после нашумевшей провокации США, когда американский эсминец зашел в наши территориальные воды.

«Мы видим, как Россия развертывает войска, вопреки желаниям правительств соседних стран. Видим российские войска на территории Грузии, и также на территории Молдавии. Это нарушение территориальной целостности Молдавии. И еще один пример того, как Россия пренебрегает международным законодательством», - заявил Столтенберг.

И в НАТО, и в Белом Доме хорошо понимают, что одними только ультиматумами и провокациями своего не добиться. Поэтому давят на разные рычаги. Чтобы, например, избавиться от наших миротворцев в Приднестровье – они давно не дают Альянсу покоя – используют прорумынское лобби в политических элитах Молдавии.

У ее новоизбранного президента Майи Санду пять лет назад обнаружили румынский паспорт. На неделе она практически слово в слово повторила слова Столтенберга.

Продолжение – в сюжете Игоря Балдина.