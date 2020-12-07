В Петербурге обязали сообщать властям число и возраст зрителей на концертах

В Санкт-Петербурге все организаторы, занимающиеся массовыми мероприятиями, должны будут предоставлять информацию о количестве зрителей в помещении и их возрасте. Соответствующее требование было внесено городским комитетом по культуре в рамках порядка согласования мероприятий.

Нововведения связаны с тем, что с 4 декабря в Петербурге концерты и спектакли не смогут посещать граждане младше 16 лет. Кроме того, зал во время проведения мероприятия должен быть заполнен максимум на 25%.

Точное число человек, допускаемых для посещения мероприятия, будет определяться властями исходя из особенностей его места проведения. Соответствующую информацию сообщили в официальном паблике комитета в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в администрации Петербурга обратились к туристам с просьбой не выбирать город для поездок на новогодние праздники в связи со сложной противоэпидемической обстановкой в Северной столице.