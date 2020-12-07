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Азиатскую часть России накроет резкое похолодание

Кирилл Васин
00:13 07.12.2020
Вильфанд отметил, что в данный момент в некоторых районах Красноярского края столбики термометров показывают минус 14-18 градусов, в ночь на четверг похолодает до 35-40 градусов ниже нуля.
Азиатскую часть России накроет резкое похолодание
© Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание на севере азиатской части страны наступит в четверг.

«Средняя Сибирь, Красноярский край, север Якутии, там температура понизится с четверга и будет около нормы. Но самое интересное, что в ряде районов Красноярского края температура изменится сразу на 25 градусов», - приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что в данный момент в некоторых районах Красноярского края столбики термометров показывают минус 14-18 градусов, в ночь на четверг похолодает до 35-40 градусов ниже нуля.

Ранее Вильфанд заявил, что жителей Москвы в течение следующей недели ожидает морозная и солнечная погода. По словам специалиста, температура будет опускаться до 15 градусов ниже нуля, но заметных осадков не ожидается.

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