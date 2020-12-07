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В Москве умерли 76 пациентов с COVID-19 за сутки

Анна Берестовая
00:00 07.12.2020
Всего в столице с начала пандемии от коронавируса скончались 9425 человек.
В Москве умерли 76 пациентов с COVID-19 за сутки
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В столице за минувшие сутки было зарегистрировано 76 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. У всех умерших заражение COVID-19 было подтверждено положительными результатами тестов.

С учетом последних данных всего с начала пандемии в Москве от коронавируса скончались 9425 человек. Соответствующую статистику предоставляет городской Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее вирусолог из Уханя спрогнозировала распространение по миру других форм коронавируса. Такой вывод исследовательница сделала, основываясь на информации об обнаружении у летучих мышей на юге и юго-западе Китая родственных Sars-CoV-2 вирусов.

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