В Москве умерли 76 пациентов с COVID-19 за сутки

В столице за минувшие сутки было зарегистрировано 76 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. У всех умерших заражение COVID-19 было подтверждено положительными результатами тестов.

С учетом последних данных всего с начала пандемии в Москве от коронавируса скончались 9425 человек. Соответствующую статистику предоставляет городской Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее вирусолог из Уханя спрогнозировала распространение по миру других форм коронавируса. Такой вывод исследовательница сделала, основываясь на информации об обнаружении у летучих мышей на юге и юго-западе Китая родственных Sars-CoV-2 вирусов.